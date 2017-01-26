У суді допитали ще одного потерпілого активіста у справі п’яти екс-"беркутівців"

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні суду було встановлено, що Романа Кітика з Ходорова було поранено, коли він з іншим «майданівцем» Сергієм Трапезуном відтягували з лінії вогню загиблого товариша.

Читайте такожМосква вимагає звільнити в рамках "Мінська" екс-беркутівців та фігурантів справи "2 травня" - ЗМІ

Трапезун і Кітик почали відтягувати з лінії вогню тяжкопораненого Олега Ушневича до готелю «Україна». В цей час і Трапезун, і Кітик отримали вогнепальні поранення. Також внаслідок поранень помер Ушневич.

Кітик отримав наскрізне поранення правого стегна і сліпе - у поперек. Його прооперували в будівлі КМДА, а вилучену кулю віддали братові. Згодом брат віддав цю кулю слідчим.

Особливість кулі полягає у тому, що вона є ідеальною для балістичної експертизи, за результатами якої встановлено, що куля була випущена зі зброї, котра належала одному зі спецпризначенців київської роти «Беркута», який втік з України і перебуває в розшуку.

Наступне засідання у справі за обвинуваченням екс-«беркутівців» у розстрілі людей на Майдані розпочнеться об 11.30 14 лютого.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня суд встановив, що одного з потерпілих у справі проти п’яти екс-”беркутівців” Петра Ковальчука також було поранено зі штатної зброї спецпризначенця київської роти, нині він знаходиться в розшуку і перебуває за межами України.

Довідка УНІАН. Генеральна прокуратура України в 2014 році передала до суду кримінальне провадження стосовно екс-«беркутівців» Сергія Зінченка і Павла Аброськіна за підозрою у вбивстві 39 активістів Майдану.

10 лютого 2016 року в ГПУ заявили про завершення розслідування і направили до суду кримінальне провадження стосовно ще трьох екс-«беркутівців» Олександра Маринченка, Сергія Тамтури і Олега Янішевського. За даними прокуратури, цим особам інкримінується скоєння теракту, перевищення службових обов'язків, умисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховання зброї після вчинення злочину. Кримінальні провадження щодо всіх підозрюваних колишніх бійців «Беркута» об'єднано в одне.