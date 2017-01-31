Пєсков насмілився звинувачувати Україну в атаці на Авдіївку, хоч і "не експерт"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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Зокрема, він заявив, "що в Кремлі стурбовані тим, що відбувається на лінії зіткнення".

За його словами, "є достовірні дані", які свідчать, що з боку України за підтримки артилерії була "спроба нападу" на окуповану територію України, і бойовикам в районі Авдіївки "довелося давати відсіч".

Пєсков заявив, що в Кремлі шкодують, що в результаті загинули люди і з одного, і з іншого боку.

"Подібні агресивні дії за участю ЗСУ підривають цілі і завдання Мінських домовленостей, безумовно, вони чітко свідчать про небажання і неготовність українського керівництва і президента України Порошенка виконувати ці Мінські домовленості. Більше того, дуже схоже на спробу шляхом здійснення агресивних дій в районі Донбасу відволікати увагу від хиткої внутрішньої ситуації. Все це йде на підрив Мінських домовленостей", - сказав він. Пєсков підкреслив, що Мінськ-2 залишається безальтернативним документом для врегулювання конфлікту.

Пєсков заявив, що РФ не отримала від України пропозиції провести консультації з даної ситуації.

Відповідаючи на запитання УНІАН, звідки у Кремля "достовірні дані" про "атаку" української армії, він сказав: "в даному випадку про конкретні дані мають говорити експерти".

"У нас є такі дані, але я не можу, я не експерт у військових справах, щоб говорити про це", - сказав він.

Він заявив, що "Москва - один з гарантів реалізації Мінських домовленостей".

"Безумовно, і Москва, і Париж, і Берлін мають посилити свій вплив і тиск в даному випадку на Київ з тим, щоб змусити Київ таки піти на виконання тих пунктів, які зафіксовані у відповідних документах", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, чи будуть якісь дії з боку Москви у зв'язку із загостренням ситуації на сході України.

Як повідомляв УНІАН, окупанти з 29 січня обстрілюють українські позиції під Авдіївкою, а також житлові квартали.

Сьогодні голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що надійшла письмова гарантія з російської сторони про припинення обстрілів з 10.00 до 17.00. Однак пізніше він заявив, що підрозділ російських бойовиків знову пішов у наступ під Авдіївкою, також окупанти обстріляли Красногорівку.

Міністерство закордонних справ України закликає міжнародних партнерів посилити політико-дипломатичний тиск на Російську Федерацію, щоб зупинити небезпечну ескалацію на Донбасі та уникнути гуманітарної катастрофи в регіоні.