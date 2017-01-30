У Генштабі прогнозують загострення ситуації під Авдіївкою (відео)

Про це в ефірі Еспресо.TV сказав заступник начальника прес-служби Генерального штабу Збройних сил України Владислав Волошин.

"ЗСУ готові адекватно реагувати на зміни в ситуації. Стемніє, ситуація в місцях боїв загостриться. Для них висота у районі Авдіївки — це важлива точка, яку вони постараються відбити", - заявив Волошин.

Читайте такожЖурналіст про бої в районі Авдіївки: ЗСУ зайняли низку позицій бойовиків на фланзі промзони

За його словами, ЗСУ відповідали противнику з озброєння, яке дозволено Мінськими домовленостями. Цього озброєння було достатньо, що й показали істотні втрати бойовиків під Авдіївкою.

Волошин пояснив, що бойовики активно атакують Авдіївку, тому що їх цікавить контроль над фільтрувальною станцією та дорога, яка веде до Горлівки.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, 29 січня в районі Авдіївки окупанти неодноразово намагалися штурмувати українські позиції, і, зазнавши втрат, змушені були відступати.

У розвідці повідомляли, що сили АТО вчора в Авдіївській промзоні ліквідували 15 бойовиків, 24 поранили.

Водно час за минулу добу в зоні АТО загинули 5 українських бійців, 9 поранені і ще 4 - травмовано.