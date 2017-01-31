Генсек Ради Європи прокоментував "новини з Донбасу" про тяжкі бої

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідна заява генсека РЄ була розповсюджена сьогодні.

Ягланд наголосив, що "глибоко стурбований новинами з Донбасу і повідомленнями про тяжкі бої, які призводять до жертв та погіршення гуманітарної ситуації, що негативно впливає на мирних жителів, включаючи дітей".

"Ми особливо стурбовані гуманітарною ситуацією в містах Донбасу, зокрема в Авдіївці. Я закликаю всі сторони негайно припинити бойові дії і дотримуватися режиму припинення вогню, як це визначено Мінськими домовленостями", - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, російські окупанти з 29 січня дуже активно обстрілюють українські позиції біля Авдіївки, а також житлові квартали, і не погоджуються на встановлення режиму тиші.

Загалом загострилась ситуація по всій лінії розмежування. За даними штабу АТО, з 29 січня внаслідок бойових дій загинуло семеро українських військових, понад 30 зазнали поранень.

30 січня Авдіївка через обстріли залишилася без водо-, електро- і теплопостачання. Внаслідок відключення високовольтної лінії було припинено електропостачання Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції. У місті оголошено надзвичайний стан.