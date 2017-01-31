Генсек Ради Європи прокоментував "новини з Донбасу" про тяжкі бої
Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд закликав всі сторони негайно припинити бойові дії на Донбасі, зокрема поблизу Авдіївки, та дотримуватися режиму припинення вогню.
Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідна заява генсека РЄ була розповсюджена сьогодні.
Ягланд наголосив, що "глибоко стурбований новинами з Донбасу і повідомленнями про тяжкі бої, які призводять до жертв та погіршення гуманітарної ситуації, що негативно впливає на мирних жителів, включаючи дітей".
"Ми особливо стурбовані гуманітарною ситуацією в містах Донбасу, зокрема в Авдіївці. Я закликаю всі сторони негайно припинити бойові дії і дотримуватися режиму припинення вогню, як це визначено Мінськими домовленостями", - заявив він.
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Як повідомляв УНІАН, російські окупанти з 29 січня дуже активно обстрілюють українські позиції біля Авдіївки, а також житлові квартали, і не погоджуються на встановлення режиму тиші.
Загалом загострилась ситуація по всій лінії розмежування. За даними штабу АТО, з 29 січня внаслідок бойових дій загинуло семеро українських військових, понад 30 зазнали поранень.
30 січня Авдіївка через обстріли залишилася без водо-, електро- і теплопостачання. Внаслідок відключення високовольтної лінії було припинено електропостачання Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції. У місті оголошено надзвичайний стан.