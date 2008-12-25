Литвин пропонує на прикладі газу перевірити, який з Росії друг

Спікер Верховної Ради України Володимир Литвин сумнівається в тому, що російський холдинг "Газпром" може 1 січня припинити постачання газу на Україну, якщо до кінця поточного року не буде підписаний газовий контракт між Росією і Україною.

"Я думаю, що повернення до старої практики (постачання газу Україні припинялося на кілька днів в січні 2006 року) не буде", - сказав Литвин в прямому ефірі "5 каналу".

Голова ВР повідомив, що проблему боргу за газ українські парламентарії мають намір обговорити з російськими колегами під час візиту до Москви, який має відбутися найближчими днями.

"По лінії парламентаріїв ми цю тему, очевидно, не оминатимемо. Хоча взагалі це (компетенція) виконавчій владі - це справа урядів", - зазначив спікер.

"Цілком зрозуміло, що слід матеріалізувати той меморандум, який був підписаний на рівні прем`єр-міністрів Росії і України, в якому йдеться про поступове підвищення цін на газ, який отримує Україна, відповідно до тих процесів, які відбуваються в світі", - цитує Литвина РІА “Новости".

"Слід виходити з того, що за умов кризи саме й можна дізнатися, хто є друг, хто є близьким, і наскільки це дозволяє забезпечити взаємну підтримку", - вважає він.

На його думку, це саме той випадок, коли поняття "стратегічний партнер" повинне наповнитися конкретним змістом. "Очевидно, з цього треба виходити. Більше того, я в цьому переконаний, що на цьому треба стояти", - резюмував Литвин.