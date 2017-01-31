Американський ветеран "повісив" ляльку Трампа з прапором СРСР в руках (відео)

Про це повідомляє сайт Wane.

За даними місцевих ЗМІ, її "повісив" американський ветеран, проте сам він відмовився розмовляти з журналістами. Місцеві жителі розповідают, що лялька з'явилася незабаром після інавгурації нинішнього американського лідера.

"Це шокує. Чесно кажучи, мені це не подобається", - каже місцевий житель Джаред Пейден.

Він вважає, що такий вчинок - "неповага до Трампа і до людей, які голосували за нього".

Місцеві стражі порядку заявили, що не можуть нічого зробити, оскільки власник будинку користується свободою слова.