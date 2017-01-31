Американський ветеран "повісив" ляльку Трампа з прапором СРСР в руках (відео)
15:58, 31 січня 2017Політика
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В американському місті Форт-Вейн в штаті Індіана стурбовані лялькою Дональда Трампа, що висить на дереві з радянським прапором у руках.
Місцеві жителі розповідають, що лялька з'явилася незабаром після інавгурації / скріншот
Про це повідомляє сайт Wane.
За даними місцевих ЗМІ, її "повісив" американський ветеран, проте сам він відмовився розмовляти з журналістами. Місцеві жителі розповідают, що лялька з'явилася незабаром після інавгурації нинішнього американського лідера.
"Це шокує. Чесно кажучи, мені це не подобається", - каже місцевий житель Джаред Пейден.
Він вважає, що такий вчинок - "неповага до Трампа і до людей, які голосували за нього".
Місцеві стражі порядку заявили, що не можуть нічого зробити, оскільки власник будинку користується свободою слова.
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