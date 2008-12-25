Яценюк розповів про капітал, який треба зберегти

Народний депутат від “Нашої України – Народної самооборони” Арсеній ЯЦЕНЮК впевнений, що національна ідея має спиратися на національний капітал.

Про це він сказав в коментарі агентству УНІАН.

Зокрема, на його думку, на сьогодні в Україні не сформована національна ідея, яка б об’єднала всіх. “Із прикрістю хочу зазначити, що у кожного «великого» політика є своя ідея, яку він ототожнює з національною”, - додав А.ЯЦЕНЮК.

Він вважає, що національна ідея - це “збереження мови та культури, осмислення минулого та роздуми про сучасне”. В той же час депутат додав, що це також “сильна держава і свідомий громадянин, гордий тим, що він має український паспорт”. А.ЯЦЕНЮК наголошує, що “це і родина, яка має за що жити, і дитина, яка має за що вчитися та знає, куди вона піде працювати”.

А.ЯЦЕНЮК впевнений, що “національна ідея має спиратися на національний капітал”. Він вважає, що за роки незалежності України “національний капітал був сформований, хоча історія його формування різна”. За словами депутата, сьогодні “цей капітал треба зберегти”. “Зберегти не олігархів, а зберегти українські активи, які впливають на економіку і які дають можливість працювати сотням тисяч людей”, - наголошує А.ЯЦЕНЮК. В той же час він переконаний, що «цей капітал повинен мати рівні умови”. За його словами, “жоден з них не має домінувати і мати монополію в країні”. “Держава не може жити в залежності від того, як хто спав вночі і з якими думками прокинувся”, - додав А.ЯЦЕНЮК. Він вважає, що це повною мірою стосується й іноземного капіталу.