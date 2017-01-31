Нардепи закликали своїх іноземних колег посилити тиск на Кремль для припинення ескалації на Донбасі

Про це, як повідомили у прес-службі Верховної Ради України, йдеться у відкритому листі депутатів до парламентів вільного світу з приводу загострення ситуації на Сході України.

Лист направлено парламентам країн-членів ЄС, США, Канади і Японії, а також Європейському парламенту.

«Шановні колеги-парламентарі, ми просимо вашої негайної уваги та дії з приводу загострення ситуації на сході України. Змушені констатувати, що Росія як країна-агресор не відмовляється від продовження курсу на подальшу ескалацію конфлікту на частині тимчасово окупованого Донбасу. Свідченням цього є критична ситуація, близька до гуманітарної катастрофи, що склалась цими днями внаслідок систематичних обстрілів зі сторони незаконних збройних формувань в районі міста Авдіївка, Донецької області», - йдеться у листі.

Депутати зауважують, що 29 січня, порушуючи режим тиші, незаконні збройні формування розпочали обстріли Збройних сил України у Авдіївці. «Обстріли здійснюються включно із заборонених Мінськими домовленостями РСЗВ «Град», артилерії калібру 152 мм, 122 мм, мінометів 120 та 82 мм, танків, а також зі стрілецької зброї. Протягом двох днів від російської зброї загинули 8 українських військовослужбовців, ще 26 зазнали поранень. Серед загиблих також двоє цивільних осіб, що постраждали під час обстрілів житлових районів», - сказано у листі.

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Парламентарі наголошують, що хочуть привернути особливу увагу до критичної гуманітарної ситуації, що склалась у Авдіївці через систематичні обстріли з боку бойовиків. Так, внаслідок бойових дій було пошкоджено лінії електропередач, а також ряд життєво важливих об’єктів інфраструктури, що призвело до відключення водо- та теплопостачання. У ці дні температура повітря в Авдіївці опустилась нижче -18 С. У ніч на 31 січня в місті було оголошено надзвичайний стан. «Загальна кількість осіб, що залишаються без електроенергії, водопостачання та тепла перевищує 22 тисячі осіб. Уже розпочато евакуацію із Авдіївки дітей та людей з інвалідністю», - інформують депутати.

Вони підкреслюють, що уповноважені органи української влади роблять усе можливе, щоб допомогти цивільному населенню, забезпечують людей водою, додатковими генераторами та предметами першої необхідності. Водночас, йдеться у листі, в умовах погіршення погоди та постійного загострення безпекової ситуації в районі Авдіївки, загальна гуманітарна ситуація близька до катастрофічної. «Руйнування інфраструктури, спричинені діями Російської Федерації, призводять до порушення екологічної безпеки на Донбасі та подальшого погіршення ситуації в регіоні, що в свою чергу унеможливлює його відновлення. Для вирішення ситуації, що склалась в Авдіївці, необхідно негайно розпочати роботи із ремонту пошкоджених об’єктів життєво важливої інфраструктури. Однак через триваючі обстріли з боку незаконних збройних формувань комунальні служби не можуть розпочати зазначені роботи, а ситуація в місті продовжує загострюватися», - зазначають депутати.

Вони заявляють, що рішуче засуджують такі дії Російської Федерації і закликають своїх колег–парламентаріїв зробити усе необхідне для того, «щоб змусити Росію негайно припинити вогонь і дестабілізацію ситуації на Донбасі, забезпечивши виконання режиму припинення вогню, що дасть змогу розпочати ремонтні роботи в районі Авдіївки».

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Окрім того, сказано в листі, «безпекова криза в Авдіївці продемонструвала необхідність збільшення присутності міжнародних організацій, що забезпечують моніторинг ситуації та ще раз засвідчує потребу негайного розгортання озброєної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі». «Злочин, вчинений російсько-терористичними військами проти мирного населення в Авдіївці, вкотре засвідчив, що лише посилення санкцій проти Російської Федерації та міжнародна консолідація зусиль здатні зупинити ескалацію військових дій на фронті. Саме тому нам важливо спільно посилювати тиск на агресора аж до повного встановлення миру і відновлення територіальної цілісності України», - заявляють депутати.

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«Ми, парламентарі, звертаємося до вас з проханням використати усі наявні механізми урядової та міжпарламентської дипломатії та посилити тиск на офіційний Кремль. Будемо вдячні, якщо керівництво ваших парламентів публічно закличе російську владу до неухильного виконання всіх міжнародних зобов'язань та припинення свідомого загострення безпекової і гуманітарної ситуації на Донбасі», - наголошується у листі.

Свої підписи під листом поставили голова Верховної Ради України Андрій Парубій, перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, також народні депутати Марія Іонова, Ганна Гопко, Максим Бурбак, Ігор Гринів.