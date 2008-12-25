У БЮТ натякнули Семенюк, що завтра й до неї можуть руки дійти

Народний депутат від БЮТ Сергій МІЩЕНКО не виключає, що в разі ухвалення сьогодні в цілому державного бюджету, завтра парламент може розглянути кадрові питання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.МІЩЕНКО заявив сьогодні журналістам.

Зокрема, за словами народного депутата, це стосується питання про звільнення Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови Фонду держмайна, ухвалення рішення про звернення до Президента з проханням звільнити з посади заступника глави Секретаріату, постійного представника Президента у ВР Петра ОЛІЙНИКА.

Крім того, зауважив С.МІЩЕНКО, можливе і заслуховування попереднього звіту ТСК з питань діяльності НБУ під час фінансової кризи. «Але все буде вирішуватися після обіду. Якщо бюджет буде ухвалений в цілому, то завтра можуть бути розглянуті кадрові питання», - сказав він.

С.МІЩЕНКО висловив сподівання, що сьогодні все ж таки буде ухвалено держбюджет. При цьому, за його словами, якщо цього не станеться, то в парламенті може і не знайтися необхідної кількості голосів для ухвалення рішення щодо проведення наступного тижня пленарних засідань.

«Але щодо всіх цих питань, ми будемо радитися з головою ВР, оскільки потрібно вирішити, як краще тактично діяти», - сказав С.МІЩЕНКО. При цьому він додав, що на сьогоднішній день першочерговими все ж таки є не кадрові питання, а ухвалення головного фінансового документа країни на наступний рік.