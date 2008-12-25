У Блоці Кличка заговорили про нову корупційну схему навколо київської землі

Блок Віталія Кличка заявляє, що Київська міська рада має встановити мораторій на виділення громадянам у приватну власність столичної землі до моменту відпрацювання відповідного Положення про порядок та процедуру виділення земельних ділянок фізичним особам.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Блоку Кличка.

“Не маючи вільних під забудову територій, Київрада на кожній сесії передає громадянам у користування по кілька гектарів землі для «ведення господарства». Переважно це заповідні землі або лісовий фонд столиці», - заявив, зокрема, депутат Блоку Віталія Кличка Анатолій КОВАЛЕНКО.

Він стверджує, що на сесії Київради 25 грудня “більшість збирається віддати” 48 громадянам майже 5 гектарів землі, вільної від забудови, при тому, що вже 3 роки Київ немає вільної сотки, і до 2020 року їх не буде. “Однак, незважаючи на це, у приватну власність роздаються землі Троєщини, Чапаївки, Жуляни, Бортничі. Лише на одній з останніх сесій Київради було передано громадянам 39 ділянок площею майже 4 га у новоствореному провулку Луговий. І ці землі входять до складу лісового фонду міста. Цікаво, що усі клопотання по ділянкам оформлені однією датою – 17 липня 2007 року», - заявив А.КОВАЛЕНКО.

За його словами, “влада знаходить можливість віддавати землі «своїм» людям», в той самий час як у розпорядженні Блоку Віталія Кличка є звернення громадян, яким чинна міська влада вже кілька років відмовляє у отриманні земельних ділянок, хоча вони подали свої клопотання у термін значно раніше тих, хто вже отримав свою землю.

«Все це схоже на нову корупційну схему, коли земельні ділянки безоплатно передаються громадянам, а потім викупаються та об’єднуються. Через такий «прихований розпродаж» втрачає не лише заповідний фонд та лісове господарство, але й бюджет міста, що не отримує доходи від операцій з землею», - наголошує депутат.

«Виділення землі має відбуватися прозоро та в порядку черги на рівних умовах для усіх киян», - переконані в Блоці Кличка.