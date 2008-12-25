Яценюк: завтра ВР повернеться до розгляду проекту держбюджету

Народний депутат від НУ-НС, колишній голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК прогнозує, що парламент завтра знову повернеться до розгляду проекту держбюджету на 2009 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК заявив сьогодні журналістам.

Він наголосив, що сьогодні спочатку на голосування потрібно було поставити висновки Бюджетного комітету до проекту документа, і направити його до Кабінету міністрів.

«За таких обставин уряд міг би врахувати всі пропозиції Бюджетного комітету і ми би завтра по-новому почали процедуру розгляду. Це, принаймні, та процедура, яка передбачена Бюджетним кодексом. Я не знаю, чому склалася така процедура голосування, але ще нічого не втрачено і завтра фактично знову доведеться повертатися до голосування по бюджету», - сказав він.

В той же час депутат зауважив, що перспективи прийняття бюджету стали набагато складнішими.

А.ЯЦЕНЮК запевнив, що голосував за бюджет, не зважаючи на те, що він розрахований на макропараметрах, які фактично неможливо виконати.

«Бюджет потрібно приймати, бо у випадку його відсутності це буде негативним сигналом як для внутрішнього, так і зовнішнього інвестора», - додав він.