У БЮТ кажуть, що картка Рибакова голосує зовсім в іншій частині зали

Лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО заявляє, що картка для голосування народного депутата Ігоря РИБАКОВА знаходиться у фракції БЮТ, але її дублікатом продовжують голосувати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Верховній Раді.

За словами І.КИРИЛЕНКА, «картка у нас, і вона не працює, але дублікат її працює зовсім в іншій частині залу».

Звертаючись до голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА, лідер фракції БЮТ попросив врахувати цей момент. «Врахуйте, що це наш голос», - додав І.КИРИЛЕНКО.

Як повідомлялося, у червні народний депутат від БЮТ І.РИБАКОВ заявив про вихід з коаліції. Після цього міжпартійний з`їзд блоку позбавив І.РИБАКОВА депутатського мандата.

У свою чергу І.РИБАКОВ подав судовий позов до БЮТ про визнання протиправним і відміну рішення міжпартійного з`їзду блоку від 30 червня про дострокове припинення його повноважень народного депутата. Однак адмінсуд ухвалив рішення залишити без розгляду позовну заяву І.РИБАКОВА, а Апеляційний адмінсуд Одеської області залишив у силі цю ухвалу.