Суд більше місяця не може обрати запобіжний захід для голови ЦВК Охендовського, засідання вкотре перенесли

Розгляд апеляційної скарги щодо запобіжного заходу голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському перенесено на 13.00 9 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято колегією суддів у зв’язку з тим, що до Апеляційного суду Києва досі не надійшли матеріали справи із Солом’янського районного суду Києва.

Як повідомив журналістам прокурор Максим Кравченко, прокуратура наполягатиме на запобіжному заході для Охендовського, який вона просила у суді першої інстанції, тобто застава в 1 млн 291 тис. грн.

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Також Кравченко додав, що йому не відомо, чому впродовж більше ніж місяця (з 21 грудня) матеріали справи не дійшли до Апеляційного суду. Він також додав, що зазвичай цей процес триває не більше 2 тижнів.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня 2016 року Солом’янський райсуд обрав Охендовському запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, а прокурори Спеціальної антикорупційної прокуратури оскаржили цю ухвалу в Апеляційному суді.

Прокуратура оголосила Охендовському підозру в отриманні хабарів в особливо великих розмірах. За даними Національного антикорупційного бюро України, загальна сума хабарів, які отримав підозрюваний, становить понад 160 тис. доларів. Голова ЦВК запевняє, що доведе свою невинуватість і не втікатиме з України.