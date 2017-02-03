Чуркін заявив про "політичну альтернативу" обстрілам на Донбасі

Про це він сказав під час засідання Радбезу ООН, передає Українська правда.

"Метр за метром відвойовуйте, будь ласка... Ось скільки повинно людей загинути, щоб вони метр за метром пройшли від Авдіївки до українського кордону? Скільки солдатів українських повинно загинути і мирних громадян? І це в умовах, коли існує політична альтернатива, узгоджена з участю президента Порошенко два роки тому", - заявив Чуркін.

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"Сподіваюся, наше сьогоднішнє відверте обговорення дозволить тим, хто дійсно хоче врегулювання кризи в Україні, більш об'єктивно поглянути на речі в Україні і підштовхнути Київ до тих кроків, без яких не буде встановлений мир. А це було б трагічно, якби та ситуація, з якою ми зіткнулися в останні 2-3 роки, затягувалася", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, постпред України в ООН Володимир Єльченко під час засідання Радбезу ООН показав представнику Росії фото загиблого українського військового Андрія Кизила і сказав: "Подивіться в його очі, ви його вбили!".

Також Єльченко наголосив, що це не Порошенко постачає зброю терористам на Донбасі. "Російська зброя вбиває українців і російські найманці приїздять на схід України заробляти гроші на вбивствах", - заявив постпред України.