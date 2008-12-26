Янукович зацікавився «раптовою хворобою» Пинзеника

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ не виключає досягнення консенсусу щодо ухвалення державного бюджету на 2009 рік в разі його суттєвого доопрацювання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам. (ВР впродовж двох днів кілька разів намагалася ухвалили бюджет, однак голосів так і невистачило – УНІАН).

За словами В.ЯНУКОВИЧА, якщо проект бюджету буде доопрацьований, «то може бути знайдений консенсус у парламенті».

Він додав, що бюджет, який поданий урядом на розгляд парламенту, «безумовно, він руйнує економіку і носить антисоціальний характер». За його словами, якщо такий бюджет ухвалити, то він не покращить ситуацію в державі, «а тільки погіршить її».

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що не дивною є відсутність міністра фінансів у сесійній залі та його першого заступника, оскільки «вони також не погодились з цим бюджетом”. «Відомо, що ці люди раптово захворіли. Ми повинні побажати їм одужання, але хотілося б почути їх точку зору», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.