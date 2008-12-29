Івано-Франківська крайова організація НРУ отримала нового голову

Виконуючим обов’язки голови Івано-Франківської крайової організації Народного Руху України замість Романа ТКАЧА обрано Ярослава ЄФІМЧУКА.

Як повідомили УНІАН в Івано-Франківській крайовій організації НРУ, у суботу, 27 грудня, відбулась позачергова конференція організації, на якій виконуючим обов’язків голови облорганізації обрано Я.ЄФІМЧУКА, який до цього був заступником голови крайової організації і очолював Тисменицьку району організацію НРУ.

На конференції також прийнято заяву про підтримку дій та державницької позиції Президента України Віктора ЮЩЕНКА. Представники крайової організації знову висловилися проти блокування НРУ з БЮТ.

Другий етап конференції планується провести після всеукраїнського з’їзду партії.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня Р.ТКАЧ заявив про призупинення членства в Народному Русі України. Своє рішення Р.ТКАЧ мотивував незгодою з позицією керівництва партії, яке, за його словами, «останнім часом діє у фарватері політики лідера БЮТ»

21 грудня Центральний провід НРУ ухвалив рішення вважати голову Івано-Франківської крайової організації НРУ таким, що вибув з Руху за особистою заявою.