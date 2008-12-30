Андрієвський: життя в Києві може стати просто небезпечним

Пріоритетами київського бюджету на 2009 рік мають стати реформування житлово-комунального господарства, транспортної галузі столиці та максимально можливе забезпечення соціального захисту населення. Про це в ефірі телеканалу «Рада» заявив один із лідерів Блоку Кличка у Київраді Дмитро Андрієвський. Але, за словами депутата, роботу з формування бюджету на наступний рік потрібно розпочинати негайно, адже досі вона практично не велася.

«Ми не розуміємо Черновецького, який без ухваленого бюджету поїхав відпочивати, - зазначив Дмитро Андрієвський. – Адже перед містом стоїть низка актуальних проблем, які потребують негайного вирішення. Блок Кличка пропонував розпочати бюджетний процес ще у вересні, але влада до наших пропозицій не дослухалася».

На переконання політика, головна біда команди Черновецького у тому, що вони не здатні визначити бюджетні пріоритети та завдання розвитку міста. «Потрібно відмовитися від радянської практики постатейного наповнення бюджету та перейти до проектної роботи, що стає вкрай актуальним під час фінансової кризи. Підходи Черновецького вже призвели до появи п’ятимільярдної дірки у бюджеті на 2008 рік. Таке глобальне недовиконання призводить до нехтування соціальними зобов’язаннями міста, до заморожування реформ і програм капітального будівництва. Відсутність фінансування у галузі житлово-комунального господарства, у свою чергу, може призвести до ситуації, коли життя в Києві стане не лише некомфортним, а й просто небезпечним», - зауважив Дмитро Андрієвський.

Також, за словами депутата, місто має негайно ухвалити Антикризову програму, яка допоможе столиці протистояти наслідкам економічної кризи.