Голова МЗС Литви прибув до Авдіївки, щоб побачити наслідки російської агресії (фото)

Про це повідомляє прес-служба МЗС України у Twitter.

«Міністр закордонних справ Литви Лінкявічус відвідує Авдіївку, щоб на місці побачити наслідки російської агресії», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.

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30 січня в результаті обстрілу було пошкоджено ЛЕП і припинено електропостачання міста, яке вдалося повністю відновити 6 лютого.

6 лютого у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні заявили, що бойові дії в районі Авдіївки «дещо заспокоїлися».