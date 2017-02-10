Голова МЗС Литви прибув до Авдіївки, щоб побачити наслідки російської агресії (фото)

12:43, 10 лютого 2017
Війна
930 0

Міністр закордонних справ Литовської Республіки Лінас Лінкявічюс прибув до Авдіївки Донецької області.

Лінкявічюс прибув до Авдіївки / twitter.com/mfa_ukraine

Про це повідомляє прес-служба МЗС України у Twitter.

«Міністр закордонних справ Литви Лінкявічус відвідує Авдіївку, щоб на місці побачити наслідки російської агресії», - йдеться в повідомленні.

Лінкявічус приїхав, щоб на місці побачити наслідки російської агресії / twitter.com/mfa_ukraine

Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.

Читайте такожВ Авдіївці в результаті обстрілу бойовиками поранено двох мирних мешканців

30 січня в результаті обстрілу було пошкоджено ЛЕП і припинено електропостачання міста, яке вдалося повністю відновити 6 лютого.

6 лютого у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні заявили, що бойові дії в районі Авдіївки «дещо заспокоїлися».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Бої під Авдіївкою
Теги: #Авдіївка#МЗС#Лінкявічюс