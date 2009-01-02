Україна сподівається залучити ЄС до вирішення газової проблеми

Українська делегація, яка з 2 січня здійснює європейське турне з метою роз`яснення позиції України щодо постачання та транзиту газу, у першій половині дня завершила переговори у розширеному складі з прем`єр-міністром Чехії, віце-прем`єром із галузевих питань та членами уряду.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави Української держави з посиланням на Уповноваженого Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдана СОКОЛОВСЬКОГО (Чехія з 1 січня перебрала головування у ЄС – УНІАН).

За його даними, українська сторона детально проінформувала про існуючу ситуацію з транзитом газу територією України, а також про хід переговорного процесу з Росією. За результатами зустрічі досягнуто домовленостей про те, що у найближчі дні буде розглянуто питання залучення до таких переговорів європейських фахівців.

Щойно українська делегація із Праги (Чехія) відбула до Братислави (Словаччина), де буде проведено серію зустрічей та переговорів, зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Європейське турне буде тривати.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня «Газпром» припинив поставки газу до України, оскільки Москва і Київ не змогли домовитися про умови нового контракту. При цьому і Україна, і Росія запевняють, що перебоїв з поставками газу до Європи не буде.

Євросоюз і США закликали Росію і Україну якнайскоріше вирішити газову суперечку.

1 cічня Україна запропонувала РФ відновити переговори по газу і запросити на них представників Єврокомісії.

В 2008 році Україна платила 179,5 дол. за тисячу кубометрів газу. Українське керівництво вважає, що, керуючись домовленістю з Росією про трирічний перехід на європейську ринкову ціну, ціна газу в 2009 році в Україні повинна коливатися від 204 до приблизно 210 доларів.