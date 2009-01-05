До Києва прибувають «газові» експерти з Праги і Брюсселя

Відповідно до домовленостей, досягнутих українською делегацією 2 січня у Празі, Братиславі та Берліні, сьогодні до Києва прибуває повноважна делегація Європейської комісії для опрацювання окремих питань співпраці у газовій сфері.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це повідомив уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

У складі делегації: міністр промисловості і торгівлі Чеської Республіки Мартін РІМАН, Посол з особливих доручень – Уповноважений Чеської Республіки у справах енергетичної безпеки Вацлав БАРТУШКА, а також генеральний директор Генерального директорату «Транспорт і енергетика» Європейської комісії Маттіас РУЕТЕ з двома супроводжуючими особами.

Чеська частина делегації прибуває урядовим чартером близько 16.00; брюссельська частина - рейсовим літаком з Брюсселя о 16.20.

Головна мета поїздки української делегації до Чехії, Словаччини та Німеччини, що відбулася 2 січня ц.р. – виконання доручення Президента України Віктора ЮЩЕНКА та прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо детального інформування європейських партнерів про нинішній реальний стан справ у газовій сфері в контексті співробітництва України з Росією, а також з країнами Європейського Союзу та іншими країнами, до яких надходить природний газ по території України.