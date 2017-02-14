Боротьба проти корупції в Україні іде в правильному напрямку - представник ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в коментарі журналістам голова представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі.

"Боротьба проти корупції іде в правильному напряму. Уряд імплементував нові закони, створив нові інституції – Національне антикорупційне бюро і Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Тепер ми маємо переконатися, що вони ефективні, можуть вільно працювати, і їх робота поважається", - сказав Мінгареллі.

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За його словами, також Європейський Союз має переконатися, що новий антикорупційний суд буде створений якнайшвидше за справедливою і прозорою процедурою обрання суддів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що екс-прем'єр, лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко є "мамою" української економічної слабкості, корупції і популізму".