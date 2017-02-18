В ЄС прокоментували можливе приєднання США до "нормандського формату"

Про це Могеріні сказала на Мюнхенській міжнародній конференції з безпеки, відповідаючи на запитання міського голови Києва Віталія Кличка про те, що вона думає з приводу можливості приєднання США до країн-учасниць "нормандського формату".

Могеріні зазначила, що давно припинила приділяти багато уваги форматам і намагається зосереджуватися на змісті та результатах переговорів.

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"Я знаю, що найчастіше це те, на що ми витрачаємо час. Я вважаю, що час не дозволяє нам визначати це пріоритетом. Я думаю, що пріоритетом є те, яким чином Європейський Союз, імовірно з іншими, але як Європейський Союз... може зробити більше, щоб допомогти усім виконати Мінські угоди", - підкреслила Могеріні.

"Ми працюємо над деякими ідеями, ми обговорюємо ці ідеї одночасно з французами і німцями, і головним чином - з українським урядом і нашими російськими друзями, щоб дійти згоди, як ми можемо зробити більше, щоб забезпечити виконання Мінської угоди", - заявила Могеріні.

Також вона додала, що зобов'язання сторін за Мінськими угодами відомі, і хоча учасники нинішнього, «норманського» формату стикаються з певними труднощами, Євросоюз готовий допомогти і сприяти урегулюванню ситуації на Донбасі, але ця допомога повинна бути заради результату, а не обговорення.

"Ми не шукаємо місця на міністерських фотокартках. Ми шукаємо зміст та результати. І для нас головне - щоб конфлікт на сході України припинився", - наголосила Могеріні.