Могеріні закликала концентрувати увагу на ситуації на Донбасі, а не на санкціях проти РФ

Про це вона сказала на Мюнхенській міжнародній конференції з безпеки.

"Я вважаю, що наша увага повинна концентруватися на ситуації в Україні. Це також було темою моїх розмов у Вашингтоні, коли я відвідувала минулого тижня наших друзів з нової адміністрації США. Для Європейського Союзу надзвичайно важливо незмінно порушувати цю тему, щоб переконатися, що ми маємо міжнародну єдність у питанні виконання Мінських угод", - заявила Могеріні.

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Високий представник також наголосила, що для ЄС важливе повне виконання Мінських угод.

"У нас є, як ви знаєте, є чинними санкції стосовно Росії за анексію Криму і за ситуацію на сході України. І ці санкції чітко пов'язані з повним виконанням Мінських угод. І ця позиція Європейського Союзу зберігатиметься", - підкреслила Могеріні.

"Проте, питання, як на мене, полягає не в тому, зберігати чи не зберігати санкції. Для мене питання полягає в покращенні та врегулюванні ситуації на сході України та у повному виконанні Мінських угод", - заявила Могеріні.

Також вона запевнила, що Євросоюз надає Україні різносторонню підтримку.