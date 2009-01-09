Газпром подав позов до України в Стокгольмський арбітраж

Газпром подав позов в Стокгольмський арбітраж, щоб зобов`язати Україну забезпечити безперебійний транзит газу до Європи. Про це повідомив прем`єр-міністр РФ Володимир Путін на зустрічі з іноземними ЗМІ.

Він нагадав, що Газпром і Україна в скрутних умовах початку 2006р. розділили контракти на постачання газу безпосередньо споживачам України і на транзит енергосировини через її територію, транзитний контракт діє до 2013р. Крім того, в квітні 2007г. було підписано доповнення до цього документу з визначенням транзитної ставки, яка діє до 2010р.

В.Путін підкреслив, що контракт на транзит потрапляє під шведське право, і будь-які суперечки, пов`язані з ним, повинні вирішуватися в міжнародному суді. "В рамках цього контракту Газпром подав позов до Стокгольмського арбітражного суду і просить суд в максимально короткі терміни прийняти забезпечувальні заходи, що забороняють "Нафтогазу України" будь-які дії, направлені на скорочення транзиту російського газу до Європи", - сказав В.Путін.

Газпром 3 січня оголосив про намір звернутися в Стокгольмський арбітраж, але до цих пір не повідомляв, що вже направив відповідні документи.

Як підкреслив прем`єр РФ, для України, що підписала відповідний контракт, "цей суд (Стокгольмський) не суд". Він нагадав, що Господарський суд Києва 5 січня заборонив "Нафтогазу України" здійснювати транзит російського газу через територію країни. "Якщо ми так цивілізовано і далі функціонуватимемо, то порядку тут взагалі ніякого не буде", - сказав В.Путін.

РБК