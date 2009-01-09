Ющенко святкував Різдво з гуцулами

Президент України Віктор ЮЩЕНКО з родиною побував у Верховинському районі Івано-Франківської області.

Як повідомили УНІАН у Верховинській райдержадміністрації, 8 січня глава держави відвідав Верховинську церкву Успіння Пресвятої Богородиці. Біля храму Президента України зустріли єпископ Коломийський і Косівський УПЦ Київського патріархату Іоанн, голова Верховинської районної ради Ярослав КІКІНЧУК, священнослужителі, громадськість району та колядники. У храмі єпископ Іоанн відправив Різдвяну Службу Божу за здоров’я всього народу незалежної України, Президента України та його родини.

Після Служби Божої на церковному подвір’ї Президента України та гостей різдвяними колядками вітали учасники дитячого вертепного дійства Верховинських загальноосвітніх шкіл та 14 різдвяних гуртів колядників, які за споконвічною гуцульською традицією виконали Гуцульський плєс – Різдвяне дійство у співзвучності трембіт, рогів та гуцульських колядок.

В.ЮЩЕНКА супроводжував у поїздці голова Івано-Франківської облдержадміністрації Микола ПАЛІЙЧУК.