У Нафтогазі заявили про борг Газпрому

Заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Володимир ТРІКОЛІЧ заявляє, що з 1 січня 2009 року «Газпром» винен «Нафтогазу» близько 75 млн. кубометрів газу, який українська сторона використала зі своїх сховищ для забезпечення транзиту газу до Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

В.ТРІКОЛІЧ зазначив, що загалом в 2009 році Україна здійснила транзит майже 1 млрд. 436 млн. кубометрів російського газу, і для забезпечення транзиту використала 52 млн. кубометрів газу, поставленого «Газпромом», і понад 74 млн. - зі своїх сховищ.

“Сьогодні, якщо ми підбиватимемо підсумки, то на сьогодні «Газпром» нам вже винен близько 75 млн. кубометрів газу за те, що ми транспортували майже 1,5 млрд. кубометрів газу до Європи”, - сказав В.ТРІКОЛІЧ.

При цьому він наголосив, що заяви російської сторони про те, що Україна нібито краде газ, робилися лише для того, щоб зірвати поставки газу до Європи.

“Режим споживання газу Європою в цей період коливається від 300 до 330 млн. кубометрів на добу, і природно, що 18-21 млн. кубометрів газу (який використовується для прокачування – УНІАН) по відношенню до 300 - це мізерний обсяг, що абсолютно жодним чином не зриває поставки «Газпрому» до Європи. Це просто причина для того, щоб зірвати поставки газу… ні більше, ні менше», - сказав В.ТРІКОЛІЧ.