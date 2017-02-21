Екс-радикала Артеменка підозрюють у державній зраді через "план" здачі Криму в оренду

Народного депутата Андрія Артеменка підозрюють у державній зраді. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко та опублікував відповідний документ.

Зазначається, що кримінальну справу проти екс-радикала відкрила прокуратура Автономної республіки Крим.

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"Артеменко Андрій Вікторович, будучи народним депутатом України VII скликання, виконуючи свої повноваження відповідно до Закону України" Про статус народного депутата України" в січні 2017 роки (більш точна дата не встановлена), перебуваючи за межами України, за попередньою змовою з керівництвом державної влади Російської Федерації, здійснив державну зраду, а саме надав іноземній державі (РФ) допомогу в проведенні підривної діяльності проти України, яка виражалася в заклику до передачі в довгострокову оренду території Автономної республіки Крим, яка відповідно до Конституції та законів України є невід'ємною частиною держави, що може сприяти легітимізації тимчасової окупації півострова ", - йдеться в тексті документа.

Як повідомляв УНІАН раніше, 20 лютого видання The New York Times повідомило, що за тиждень до того, як Майкл Флінн пішов з поста радника президента США з питань національної безпеки, йому була передана пропозиція нардепа від РПЛ Андрія Артеменка щодо скасування президентом Дональдом Трампом санкцій проти Росії.

Планом передбачається виведення всіх російських військ зі східної України; українські виборці, згідно із ідеєю Артеменка, мають вирішити питання про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років. Поки не ясно, чи прийме Білий дім цю пропозицію серйозно. Як зазначає видання, цей «дипломатичний фріланс» викликав гнів українських чиновників.

Зокрема, посол України в США Валерій Чалий сказав, що Артеменко "не має права пред'являти будь-які альтернативні плани від імені України будь-яким іноземним урядам, в тому числі адміністрації США" і відкинув ідею договору оренди Криму.

"Це грубе порушення Конституції, – сказав він в письмових відповідях на питання The Times. - Такі ідеї можуть проштовхуватись лише тими, хто відкрито або приховано представляють інтереси Росії".