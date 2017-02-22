Янукович пояснив своє прохання ввести російські війська в Україну

"Я не просив вводити війська на Україну. Це не так", - заявив він в інтерв'ю групі російських і українських журналістів з нагоди триріччя Євромайдану, пише ТАСС.

Читайте такожЯнукович готує листа Трампу з "правдою" про Майдан, заявив екс-глава МВС Захарченко

Янукович додав, що ніякого листа президенту Росії Володимиру Путіну на цей рахунок не було. "Це не лист, а заява, по-перше. По-друге, є закони, - додав екс-президент. - Я не зраджував свому народові, я намагався захистити свій народ, і зробити це в рамках своїх повноважень".

Він пояснив, що головною метою при цьому було "зупинити банди нелегалів, які не підкорялися нікому, почали знищувати людей у Донбасі". "Ось це була моя мета. Вона може бути емоційна, але я шукав способи захисту для людей", - підсумував Янукович.

Як повідомляв УНІАН, у січні Генеральна прокуратура України отримала копію заяви Януковича 2014 року з проханням ввести російські війська в Україну.

"Слідством військової прокуратури отримано беззаперечні документальні докази державної зради Януковича. Дозвіл на оприлюднення мною даних досудового слідства отримано від старшого прокурора у провадженні про держзраду Януковича", – заявляв Генеральний прокурор України Юрій Луценко.