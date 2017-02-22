Проти Путіна та його оточення буде кейс у Гаазі, але повинна закінчитися гаряча фаза війни - Мін'юст

"Упевнений, що буде кейс у Гаазі, в кримінальному суді. У мене в цьому немає сумнівів. Проти посадових осіб вищого керівництва Російської Федерації. Проти Путіна та його оточення", - сказав Петренко в інтерв'ю LIGA.net.

Він наголосив, що доказів достатньо багато, які можна розглядати саме в контексті військових злочинів.

"Але практика цього суду полягає в тому, що він починає моніторити такого роду конфлікти, а до розгляду справ по суті приступає тільки після того, як завершиться конфлікт. Тобто повинна закінчитися хоча б гаряча фаза війни, як це було в Грузії", - сказав Петренко.

За його словами, 16 січня Україна подала до Міжнародного суду ООН позов, щоб притягнути Російську Федерацію до відповідальності за порушення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму 1999 року і Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 року.

"У матеріали справи потрапили й події з малазійським Боїнгом, й обстріли житлових кварталів Маріуполя, Краматорська, Волновахи, і теракти в Харкові та інших містах. При цьому окремо були винесені питання, які стосуються порушень прав кримських татар і українців на окупованому півострові", - сказав Петренко.

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Він наголосив - важливо, що у позові містяться вимоги з боку ООН навіть до винесення остаточного вироку заборонити Росії проводити дії, які можуть погіршити ситуацію, а також вимоги припинити фінансування терористичних організацій.

"Ми очікуємо перших слухань у цій справі вже у березні. Обидва кейси величезні. Але за процесуальним графіком вони пройдуть швидше, ніж у ЄСПЛ - це чотири-шість років", - уточнив Петренко.

Міністр юстиції уточнив, що Україна подала п'ять позовів до Європейського суду з прав людини.

"І буде шостий. Перший позов - анексія Криму. Другий - Донбас, за хронологією за лютий-вересень 2014 року. Третій - теж Донбас, осінь 2014 року - до кінця 2015 року. Четвертий - діти-сироти, яких викрали проросійські терористи і вивезли в Росію. І п'ятий позов охоплює події з кінця 2015 плюс першої половини 2016 року", - зазначив Петренко.

За його словами, у шостому позові будуть події 2016 року - початок 2017.

"Усі факти, які ми зараз фіксуємо, в тому числі ситуація з обстрілом Авдіївки, ляжуть в основу цього позову. Є ще велика кількість індивідуальних справ. Це наші громадяни, які подають позови проти Росії за порушення індивідуальних прав. Їх уже близько трьох тисяч", - наголосив міністр юстиції.

Раніше Петренко назвав прізвища чиновників країни-агресора Росії, які причетні до анексії Криму.