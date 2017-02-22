"У нас війни немає, у нас є АТО": Кравчук назвав головну помилку нинішньої української влади

"Я вважаю, що найважливішою або найсерйознішою помилкою української влади є те, що досі не прийнято закону, який би регламентував наші відносини з окупованими територіями. Якими вони повинні бути, яким повинен бути формат, хто повинен контролювати. Тобто законом повинні бути визначені всі абсолютно конкретні кроки. Відбувається дивна річ. Ми воюємо. На всіх форумах, по всіх промовах наші керівники, і не тільки наші, говорять про те, що у нас війна і Росія агресор. А коли ми сідаємо за стіл переговорів або підписуємо документи, то у нас війни немає, у нас є АТО. Це зовсім інша юридично правова формула. Наслідки такого статусу зовсім інші, ніж наслідки агресії або війни. Тому найближчим часом, якщо наші політичні сили, наші державники серйозні та відповідальні, вони повинні прийняти закон про окуповані території. Проекти таких документів в парламенті є, їх треба розглянути і прийняти найближчим часом, інакше це закінчиться конфліктами", - цитує Кравчука 112.ua.

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Нагадаємо, Кравчук вважає, що мінський переговороный процес по врегулюванню ситуації на Донбасі дуже складний і не вирішить головне питання - збереження територіальної цілісності України.