Кравчук розповів, яке питання не зможе вирішити "мінський процес"
Мінський переговорний процес із врегулювання ситуації на Донбасі дуже складний і не вирішить головне питання — збереження територіальної цілісності України.
Про це у коментарі "Обозревателю" сказав перший президент України Леонід Кравчук.
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"Мінський процес надто складний. Теж саме можу сказати і про зустрічі в "нормандському форматі". Я поки не прочитав жодного рішення, якого вони б прийняли. Виходить так, що говорять-говорять десь у Франції, а потім чую, що якісь рішення приймалися вже в Мінську і підписується якийсь протокол. Це дуже складна формула і схема. Тому Мінський процес не вирішить головне питання – територіальної цілісності і сувернітету та недоторканності кордонів України. Не вирішить", — наголосив екс-президент.
Раніше перший президент Леонід Кравчук заявляв, що через незрозумілу роль "нормандського" формату переговорів навколо України треба прагнути до іншого формату - "як мінімум будапештського".