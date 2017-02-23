Порошенко відреагував на голосування у парламенті Нідерландів щодо "української асоціації"

21:09, 23 лютого 2017
Політика
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Президент України Петро Порошенко привітав рішення нижньої палати парламенту Нідерландів щодо ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Порошенко привітав рішення нижньої палати парламенту Нідерландів щодо асоціації Україна-ЄС / facebook.com/petroporoshenko

Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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"Вітаю рішення Нижньої палати парламенту Нідерландів щодо ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Дякую Марку Рютте та парламентській більшості за далекоглядну позицію та підтримку взаємовигідного проекту. Очікуємо на рішення Сенату", - йдеться у повідомленні Порошенка.

Як повідомляв УНІАН, нижня палата парламенту Нідерландів підтримала закон, внесений урядом країни, з пропозицією ратифікувати Угоду про асоціацію Україна-ЄС. Документ ще має ратифікувати Верхня палата (Сенат).

Передбачається, що Сенат розгляне ратифікацію Угоди про асоціацію після запланованих на 15 березня парламентських виборів.

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Теги: #Нідерланди#ратифікація