Порошенко відреагував на голосування у парламенті Нідерландів щодо "української асоціації"

Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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"Вітаю рішення Нижньої палати парламенту Нідерландів щодо ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Дякую Марку Рютте та парламентській більшості за далекоглядну позицію та підтримку взаємовигідного проекту. Очікуємо на рішення Сенату", - йдеться у повідомленні Порошенка.

Як повідомляв УНІАН, нижня палата парламенту Нідерландів підтримала закон, внесений урядом країни, з пропозицією ратифікувати Угоду про асоціацію Україна-ЄС. Документ ще має ратифікувати Верхня палата (Сенат).

Передбачається, що Сенат розгляне ратифікацію Угоди про асоціацію після запланованих на 15 березня парламентських виборів.