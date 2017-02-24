Нардеп Артеменко прибув на допит до прокуратури АР Крим

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав журналістам, що офіційної повістки на допит не отримував, а дізнався про виклик до прокуратури із ЗМІ, і саме завдяки цьому прийшов.

При цьому Артеменко запевнив, що не має наміру переховуватися, а співпрацюватиме із слідством, щоб довести свою невинуватість.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого видання The New York Times повідомило, що за тиждень до того, як Майкл Флінн пішов з поста радника президента США з нацбезпеки, йому була передана пропозиція депутата від Радикальної партії Артеменка щодо скасування президентом Дональдом Трампом санкцій проти Росії.

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«Планом» передбачається виведення всіх російських військ зі східної України; українські виборці, згідно з ідеєю Артеменка, мають вирішити питання про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років.

Фракція Радикальної партії 20 лютого ухвалила рішення про виключення Артеменка зі свого складу.

Прокуратура АРК відкрила кримінальне провадження проти Артеменка за підозрою у вчиненні замаху на територіальну цілісність України в координації з представниками РФ.