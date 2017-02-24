Нардеп розкрив основні пункти стратегії з деокупації Криму та Донбасу (відео)

"Стратегія дуже проста: ми не розділяємо Донбас і Крим, і та, і та територія окуповані російським агресором. До моменту виведення військ Російської Федерації за межі України ні про які плани мирного врегулювання мови бути не може", - розповів в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі 1+1.

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Відповідно, третій пункт стратегії передбачає питання компенсації з боку Росії шкоди, завданої Україні через агресію в Криму і на Донбасі. За словами Пашинського, це сотні мільярдів доларів.