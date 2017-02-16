КВУ звинуватив Савченко в брехні і навів приклади
Народний депутат України Надія Савченко оперує неправдивою інформацією у своїх публічних виступах.
Такий висновок зробили експерти проекту «Дослівно», проаналізувавши інтерв’ю Надії Савченко на телеканалах «NewsOne», «112-Україна» та передачі «В гостях у Дмитра Гордона», повідомляє прес-служба КВУ.
Для аналізу було відібрано кілька фактів, на які спиралася Надія Савченко під час спілкування з журналістами. На думку експертів, з п’яти проаналізованих заяв народного депутата дві мали маніпулятивний характер, а три виявилася неправдивими.
«Схоже, що Надія Савченко буквально з перших днів перебування у фракції «Батьківщина» засвоїла найгірші правила української політики. Водночас, досить часто помітно, як експресією Савченко намагається компенсувати брак політичного та ораторського досвіду», - прокоментував результати дослідження голова Комітету виборців України Олексій Кошель.
|Заява
|Факт
Ми не можемо пред’явити Росії за її військові злочини претензії
Неправда
На початку січня Україна подала до Міжнародного суду ООН позов проти Російської Федерації. Зокрема, в ньому йдеться про порушення росіянами кількох міжнародних конвенцій.
Я підписала це «граючи-шутя» (згоду приєднатися до «Батьківщини»). Останнє прийшло запрошення від Тимошенко. Я вже сміялася і кажу: ну давайте. Жіноча солідарність.
Маніпуляція
Марк Фейгін, адвокат Надії Савченко стверджував, що він сам вів переговори з Сергієм Власенком про включення Савченко до списку «Батьківщини». Рішення те, що вона йтиме першим номером списку, ухвалила особисто Юлія Тимошенко.
У нас не налагоджено виробництво військової промисловості
Неправда
За останні три роки Україна реанімувала свій військово-промисловий комплекс. Українські війська отримують тисячі одиниць нової та модернізованої техніки та зброї.
Розслідування (щодо злочинів проти активістів Євромайдану) заходить практично в глухий кут
Маніпуляція
Генпрокуратура повідомила про підозру у справах Майдану більше ніж 240 особам, 220 справ спрямовано до суду.
Із попередньої влади до влади нинішньої прийшла більша частина людей. Практично абсолютно всі
Неправда
З 423 депутатів Верховної Ради 8 скликання, лише 187 обиралися раніше.
КВУ
Проект «Дослівно» аналізує як політичні сили, окремі політики виконують свої обіцянки. Експерти Комітету виборців перевіряють і досліджують публічні вислови політиків, законотворчі ініціативи, виборчі програми.