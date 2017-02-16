КВУ звинуватив Савченко в брехні і навів приклади

Такий висновок зробили експерти проекту «Дослівно», проаналізувавши інтерв’ю Надії Савченко на телеканалах «NewsOne», «112-Україна» та передачі «В гостях у Дмитра Гордона», повідомляє прес-служба КВУ.

Для аналізу було відібрано кілька фактів, на які спиралася Надія Савченко під час спілкування з журналістами. На думку експертів, з п’яти проаналізованих заяв народного депутата дві мали маніпулятивний характер, а три виявилася неправдивими.

«Схоже, що Надія Савченко буквально з перших днів перебування у фракції «Батьківщина» засвоїла найгірші правила української політики. Водночас, досить часто помітно, як експресією Савченко намагається компенсувати брак політичного та ораторського досвіду», - прокоментував результати дослідження голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

Заява Факт Ми не можемо пред’явити Росії за її військові злочини претензії Неправда На початку січня Україна подала до Міжнародного суду ООН позов проти Російської Федерації. Зокрема, в ньому йдеться про порушення росіянами кількох міжнародних конвенцій. Я підписала це «граючи-шутя» (згоду приєднатися до «Батьківщини»). Останнє прийшло запрошення від Тимошенко. Я вже сміялася і кажу: ну давайте. Жіноча солідарність. Маніпуляція Марк Фейгін, адвокат Надії Савченко стверджував, що він сам вів переговори з Сергієм Власенком про включення Савченко до списку «Батьківщини». Рішення те, що вона йтиме першим номером списку, ухвалила особисто Юлія Тимошенко. У нас не налагоджено виробництво військової промисловості Неправда За останні три роки Україна реанімувала свій військово-промисловий комплекс. Українські війська отримують тисячі одиниць нової та модернізованої техніки та зброї. Розслідування (щодо злочинів проти активістів Євромайдану) заходить практично в глухий кут Маніпуляція Генпрокуратура повідомила про підозру у справах Майдану більше ніж 240 особам, 220 справ спрямовано до суду. Із попередньої влади до влади нинішньої прийшла більша частина людей. Практично абсолютно всі Неправда З 423 депутатів Верховної Ради 8 скликання, лише 187 обиралися раніше.

КВУ

Проект «Дослівно» аналізує як політичні сили, окремі політики виконують свої обіцянки. Експерти Комітету виборців перевіряють і досліджують публічні вислови політиків, законотворчі ініціативи, виборчі програми.