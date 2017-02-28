Тука розповів, як Росія використовує поїздки Савченко до "ДНР" на свою користь

Безпеку візиту забезпечували на найвищому рівні, написав він на своїй сторінці у Facebook.

Так, візит Савченко проходив під чуйним супроводом російських "Звезд" та інших агітпропів РФ. "Якщо вірити "Комсомольской правде", Савченко ще й постріляла разом з ДНРівцями і заявила, що вони "нормальні хлопці", з якими разом треба позбутись корумпованої влади", - йдеться у повідомленні Туки.

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Проте, продовжив він, єдине, чого реально домоглась Савченко, - вона отримала листи від наших полонених.

З цього Тука робить висновок, що, по-перше, Росія використовує вчинки Савченко на свою користь; по-друге, терористи не передавали листи українських полонених через міжнародні організації.

Крім того, так здійснюються спроби "легітимізації прямих переговорів" з вождями ОРДЛО задля того, щоб підтвердити статус "внутрішнього громадянського конфлікту" та вивести з переговорів і саму Росію, й ОБСЄ.

"Якщо Савченко не дослухається, її "діяльність" варто обмежити законним шляхом", - підсумував Тука.

Як повідомлялося, 24 лютого бойовики заявили, що Савченко приїхала на територію, підконтрольну "ДНР", щоб відвідати українських військовополонених.

Керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук заявив, що Служба безпеки попросить Савченко дати пояснення з приводу її поїздки до Донецька. Пізніше того ж дня Савченко заявила, що зустрілася в окупованому Донецьку з українськими полоненими, щоб підтримати їх та передати посилки від родичів.