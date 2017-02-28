Підприємства окупованого Криму і Донбасу де-факто вже "націоналізовані" Росією - Геращенко

На його думку, всі підприємства, які знаходяться на окупованих територіях, де-факто і так вже націоналізовані Росією, передає 112 Україна.

"Щодо націоналізації. Всі наші українські підприємства, які знаходяться на окупованих територіях Криму й Донбасу, де-факто і так націоналізовані РФ, яка повністю контролює їх діяльність, яка змушує платити податки, працювати за планами, які даються РФ. А наслідки для української економіки погані з 2014 року, тому що ми в повній мірі не контролюємо території ні Криму, ні Донбасу. Але досі частина підприємств на території Донбасу працювала та сплачувала податки як Україні, так і змушена була під тиском сили виплачувати деякі платежі на території окупованої України. Для економіки України це недобре", - сказав Геращенко.

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При цьому, на думку депутата, побудувавши паркан на кордоні з РФ, в Україні можна створити "економічне диво".

"В Україні є два шляхи. Перший, це побудова і повний розрив з РФ, побудова якоїсь стіни на кордоні з РФ, з окупованими територіями і, дивлячись на приклад Німеччини чи Південної Кореї, створювати економічне диво в Україні, і після цього через багато років повертати ці території. Інший шлях, питання переговорів з РФ", - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого ватажки терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР» заявили, що вимагають до 1 березня зняти блокаду активістами окупованих територій.

За їх словами, якщо блокада не буде знята, то буде введено зовнішнє управління на всіх підприємствах української юрисдикції, які працюють на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Бойовики оголосили, що перебудують всі виробничі процеси та орієнтують їх на ринки Росії та інших країн.