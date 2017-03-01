Британський міністр поснідав у столичній піцерії ветеранів АТО
11:42, 01 березня 2017Політика
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Після сніданку Джонсон прогулявся Софіївською площею.
Джонс поснідав у піцерії "Ветерано" / twitter.com/zin0ksana
Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон сьогодні, 1 березня, поснідав у піцерії «Ветерано», яку відкрили ветерани АТО. Про це на своїй сторінці у Twitter написала прес-секретар мера Києва Оксана Зінов’єва.
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«Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон запросив Кличка поснідати в київську піцерію "Ветерано", - написала вона.
Після сніданку Джонсон пішов на прогулянку Софіївською площею.
Бориса Джонсона вразив Софійський собор. pic.twitter.com/RpJ8jlCH6L— Oksana Zinovieva (@zin0ksana) 1 марта 2017 г.
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