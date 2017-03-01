Українська сторона просить білоруського міністра назвати ознаки тероризму в діяльності Жадана

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Республіці Білорусь у соціальній мережі Facebook.

"Посольство України щиро шкодує, що міністр внутрішніх справ пан Ігор Анатолійович Шуневич не знає про те, що ім'я Сергія Жадана відомо далеко за межами України. Він є лауреатом багатьох престижних міжнародних премій, зокрема, на Московській книжковій виставці-ярмарку в 2008 році він був відзначений у номінації «Книга року», - зазначили українські дипломати.

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«Посольство вважає, що дискусія з цього приводу є безперспективною. Разом з тим дискусія стала б предметної, якби пан міністр назвав ознаки тероризму, під які підпадає діяльність Сергія Жадана на білоруській території відповідно до ст. 289 Кримінального кодексу Республіки Білорусь", - заявили в Посольстві.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 11 лютого в Мінську міліціонери увірвалися в готельний номер Жадана і без пояснень доставили у відділення міліції, де до ранку утримували у камері й не надали можливості зателефонувати в Посольство України. Після цього силовики з'ясували в Комітеті держбезпеки Білорусі, що ще в 2015 році Жадану був заборонений в'їзд на територію Росії, що пояснювалося формулюванням "за причетність до терористичної діяльності".

Також міліціонери запитували Жадана про тероризм, після чого поставили штамп у паспорт про заборону в'їзду в Білорусь.

У зв'язку з затриманням письменника у МЗС викликали посла Білорусі Ігоря Сокола. Представник міністерства заявив, що роз'яснення білоруської сторони щодо затримання Жадана не задовольняють українську сторону. Крім того, ситуацію із затриманням в Мінську українського письменника міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорив із главою білоруського зовнішньополітичного відомства.