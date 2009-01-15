Тимошенко відправила Путіну термінову телеграму

О 24-й годині 14 січня відбулася телефонна розмова прем‘єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з прем‘єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ. Під час розмови була досягнута домовленість про проведення в суботу в Москві переговорів урядів двох країн з газового питання. Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату КМУ.

Під час розмови була обговорена концепція зняття всіх проблем у газовому питанні. Прем‘єр-міністри України та Росії також обговорили умови початку транзиту російського природного газу до країн ЄС.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО відправила В.ПУТІНУ термінову телеграму, в якій гарантувала, що увесь обсяг природного газу, який Росія подасть в українську газотранспортну систему, буде доставлений до країн Євросоюзу, за винятком 8% газу, який споживається на роботу газоперекачувальних агрегатів транспортної системи.

У цій телеграмі уряд України надає Уряду Росії також гарантію щодо оплати природного газу, який буде використаний на технічні потреби, відразу після встановлення ціни на російський природний газ для України.

Прес-служба Кабміну України відзначає, що діалог прем‘єр-міністрів України та Росії був конструктивним, що дає надію на розв‘язання всіх проблем, накопичених у газовому питанні. Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що знаходження компромісу є можливим.