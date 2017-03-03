Холодницький розповів, коли слідство планує завершити розслідування справи Насірова

Про це керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив під час спілкування з журналістами, трансляцію якого вів телеканал "112 Україна".

"На даний час прокурори визнали докази, які надали детективи, достатніми для оголошення підозри. В органу слідства є два місяці, щоби завершити слідство. Вони (детективи НАБУ - УНІАН) нам на нараді, яка передувала усім цим подіям пообіцяли, що протягом тих двох місяців його (слідство - УНІАН) завершать", - сказав Холодницький.

Керівник САП додав, що він, як один з процесуальних керівників у цьому провадженні, заборонив розголошення будь-яких даних досудового розслідування. Також Холодницький наголосив, що категорично проти розслідування "в прямому ефірі, на брифінгах і прес-конференціях".

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Як повідомляв УНІАН, 2 березня після серії обшуків, проведених працівниками НАБУ та САП в Державній фіскальній службі, детективи Бюро вручили Насірову повідомлення про підозру.

Він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Слідство вважає, що голова ДФС протягом 2015 - 2016 років, діючи в інтересах народного депутата України Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр». Протягом зазначеного періоду Насіров самостійно прийняв незаконні рішення про розстрочення грошових зобов’язань вказаних підприємств, які не мали на це законних підстав та не надали належні для цього документи. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.

Повідомлення про підозру Насірову вручили у лікарні, де він перебуває під охороною.

САП має намір клопотати в суді про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від посади.