Газові проблеми і Чорноморський флот - це різні теми

Голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ вважає, що напруженість у взаєминах двох держав у вирішенні «газових» проблем не привід для перегляду умов базування Чорноморського флоту Росії в Севастополі.

Як повідомили агентству УНІАН у прес-службі міськради, коментуючи журналістам «можливість чергового наростання напруженості навколо розміщення на території міста Чорноморського флоту Російської Федерації у зв`язку з невирішеністю питань, пов`язаних з ціною і постачаннями Росією газу до України, В.САРАТОВ заявив, що «умови базування Чорноморського флоту в Севастополі чітко визначені договором, укладеним Україною і Росією на строк до 2017 року, і не можуть бути використані як інструмент для вирішення геополітичних проблем держав, зокрема й газових».

За його словами, «після розподілу ЧФ жодних проблем політичного характеру у взаєминах між російським флотом і містом як регіональною одиницею України не виникало, оскільки Чорноморський флот у політичному житті нашої держави не бере участі».

На запитання про перспективи підвищення цін на оренду Чорноморським флотом РФ об`єктів, споруд і земельних ділянок, В.САРАТОВ відповів: «Якщо вони переглядатимуться, то за політичної згоди обох сторін, і Росія, як можна припустити, може дати на це згоду за умови продовження оренди, проте в тій політичній ситуації, котра зараз є в Україні, це нереально».