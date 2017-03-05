Активісти приїхали до голови Солом'янського суду, вимагають розблокувати суд над Насіровим (відео)

Представники "Нацкорпусу" поспілкувалися з Шереметьєвою через зачинені двері квартири, передає "Українська правда".

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"Вона вдома. Ми переказали їй прохання прибути до суду... Готові забезпечити їй транспортування до суду", - зазначили активісти.

Згоди виїхати разом до суду Шереметьєва не дала, при цьому заявила, що викличе поліцію. Частина активістів лишається біля її будинку.

Раніше повідомлялося, що група депутатів Верховної Ради буде ініціювати кримінальне розслідування щодо глави Солом'янського райсуду Києва Людмили Шереметьєвої за зрив роботи суду.

Нагадаємо, у Києві біля будівлі суду збираються небайдужі громадяни, які мають намір не допустити втечі підозрюваного у зловживанні службовим становищем голови фіскальної служби Романа Насірова.

Як повідомляв УНІАН, суд з обрання Насірову запобіжного заходу оголосив перерву у зв’язку з клопотанням адвокатів звинуваченого про відвід судді.

Прес-секретар Солом’янського райсуду Києва Яна Квітченко заявила, що заяву адвокатів про відвід судді буде розглянуто у понеділок, 6 березня, оскільки сьогодні автоматизована система розподілу суддів не може працювати через відсутність на робочому місці суддів.l