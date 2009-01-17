Луценко як політик назвав Фірташа хижаком, а як міністр - промовчав

Міністерство внутрішніх справ України очікує інформацію щодо рефінансування банку “Надра”, власником якого стане український мільярдер, співвласник “РосУкрЕнерго” Дмитро ФІРТАШ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську заявив міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.

Зокрема, коментуючи вчорашній виступ Дмитра ФІРТАША на телеканалі «Інтер», Ю.ЛУЦЕНКО сказав: «Стосовно пана ФІРТАША багато говорити не буду, бо все ж таки я міністр внутрішніх справ, і говорити можу лише тоді, коли у мене є для того підстави на певні звинувачення або висновки”.

Водночас, підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО, “як політик, як громадянин України після перегляду вчорашнього «шоу свободи ФІРТАША» на «Інтері» я можу сказати, що це хижак. Це фінансовий монополіст, надзвичайно цинічний і, на жаль, достатньо сильний у фінансовому, економічному, медійному і політичному плані, аби кидати виклик всій Українській державі…”.

По всіх інших питаннях, сказав глава МВС, “я утримуюсь до того часу, поки не отримаємо конкретної інформації по перевірці, наприклад, процесу отримання безпрецедентного рефінансування комерційним банком, який ось-ось стане власністю пана ФІРТАША».

Як повідомлялося, в грудні минулого року прем`єр Юлія ТИМОШЕНКО звинуватила банк "Надра" у спекуляціях, які привели до падіння курсу гривні. Вона попросила Рахункову палату і правоохоронні органи перевірити діяльність банку "Надра". На її думку, банк "Надра" знаходився в змові з Національним банком для спекуляцій на валютному ринку. Свідченням цього, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, є те, що при виділенні фінансової допомоги банкам, "Надра" одержав суму, що в багато разів перевищує фінансову допомогу іншим банкам.

Як сказала тоді Ю.ТИМОШЕНКО, за банком «Надра» «сьогодні стоять ФІРТАШ і Секретаріат Президента».

Вчора, 16 січня, Д.ФІРТАШ в ефірі “Інтера” сказав, що на сьогодні юридично не є власником банку «Надра». «Банк «Надра» мною ще не куплений», - зазначив Д.ФІРТАШ.

Він уточнив, що на 24 січня призначені збори акціонерів банку, на яких і прийматиметься рішення про входження його до складу акціонерів.

Д.ФІРТАШ уточнив, що, крім того, має бути проведена аудиторська перевірка банку. «Аудит проводитиметься до травня. І лише в травні я фізично можу зайти в банк», - сказав він.

***У листопаді 2008 року компанія "Group DF" Д.ФІРТАША заявила, що підписала угоду про придбання контрольного пакета акцій банку "Надра".