Верховна Рада розгляне законопроект про посилення соцзахисту родин з дітьми

Про це йдеться у відповіді голови Комітету ВРУ з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму Артура Палатного керівнику депутатської групи «Партія «Відродження» у Верховній Раді Віталію Хомутиннику, передає прес-служба партії.

Як зазначено у листі, Комітет планує розглянути законопроект №6063 одразу після отримання експертних висновків Головного науково-експертного управління Апарату ВР та Кабінету міністрів, які мають бути проведені до до 21 березня 2017 року. Після чого Комітет рекомендуватиме включити документ до порядку денного пленарного засідання ВР.

«Це дуже позитивний сигнал, оскільки, нажаль, у Верховній Раді є сотні законопроектів, які не потрапляють до сесійної зали роками. Позиція Комітету свідчить про розуміння важливості збільшення державної підтримки родин з дітьми, кінцевою метою яких є подолання демографічної кризи в Україні. Адже саме низький рівень матеріального забезпечення є однією з причин, яка обмежує дітонародження в сім’ях, в той час як законопроектом пропонується шляхи для вирішення цієї проблеми», – підкреслив перший заступник голови партії «Відродження» Володимир Пилипенко.

Законопроект №6063 «Про внесення змін до деяких Законів України щодо забезпечення належного рівня соціального захисту родин з дітьми та встановлення справедливих соціальних гарантій дітям» зареєстрований 9 лютого 2017 року. Співавторами документа стали народні депутати групи «Партія «Відродження» Артем Ільюк, Василь Гуляєв, Андрій Шипко, Віталій Хомутинник, Олександр Біловол та Олег Кулініч.

Законопроект спрямований на посилення соціального захисту родин із дітьми та стимулювання збільшення народжуваності, а саме: збільшення допомоги при народженні дитини (на першу – 67 750 грн., на другу – 94 850 грн., на третю та кожну наступну дитину – 135 500 грн.), відновлення допомоги по догляду за дитиною віком до 3 років, повернення права на безкоштовне харчування у школах для учнів молодших класів, дітей-сиріт, дітей з неповних і багатодітних сімей та інші пільги.