Тимошенко прибула до Москви для участі у церемонії підписання газових угод

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО прибула з робочим візитом до Москви.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету Міністрів України, очікується, що під час візиту Ю.ТИМОШЕНКО разом з главою Уряду Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ будуть присутні при підписанні контрактів між НАК «Нафтогаз України» та ВАТ «Газпром» про прямі поставки російського газу в Україну, а також документів про умови транзиту російського газу територією України до країн Європи.