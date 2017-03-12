Гройсман назвав блокаду на Донбасі "спробою заблокувати наше економічне зростання"

Про це Гройсман написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Те, що відбувається сьогодні - це спроби заблокувати не залізничні перегони, а це спроби заблокувати наше економічне зростання, яке почало відновлюватись. Робиться це у спосіб, який характерний саме для гібридної війни - використовуються внутрішні протиріччя і конфлікти. Я сподіваюсь, що кількість тих, хто розуміє, що неприпустимо руйнувати державу зсередини, ставатиме дедалі більшою», - зазначив глава уряду.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявляв, що через енергетичну блокаду Україна втрачає 2-4 млрд грн щомісяця.

Наприкінці січня учасники АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів, якими вугілля марки антрацит поставляється з тимчасово неконтрольованих територій для роботи ТЕС України.

За даними уряду, всі поставки було зупинено 10 лютого.

Також учасники блокади заявляли про наміри перекрити всі залізничні станції та автодороги на лінії розмежування.