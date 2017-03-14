Київ не торгуватиме із "конфіскованими" підприємствами на окупованому Донбасі - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Україна не матиме жодних торговельних відносин з «конфіскованими» бойовиками підприємствами в окупованих районах Донбасу.

Про це Порошенко заявив під час зустрічі з міністром закордонних та європейських справ Люксембургу Жаном Ассельборном, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

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Президент наголосив, що через провокативні дії Росії відбувається загострення ситуації на Донбасі.

Глава держави нагадав, що РФ визнала фейкові документи так званих «ДНР» та «ЛНР», пізніше відбулося захоплення українських підприємств, які працювали у правовому полі України – сплачували податки, виплачували зарплату в гривнях.

«Після захоплення цих підприємств ми не можемо мати жодних торговельних відносин з цими «конфіскованими» підприємствами. Ми не будемо дозволяти жодної їхньої діяльності», - заявив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 1 березня, бойовики заявили про "націоналізацію" українських підприємств, розташованих на окупованому Донбасі.

"Ми змушені оголосити, що якщо до 00:00 середи (1 березня 2017 року) блокада не буде знята, то ми введемо "зовнішнє управління" на всіх підприємствах української юрисдикції, які працюють в "ДНР" і "ЛНР", - йдеться в опублікованій спільній заяві Олександра Захарченка та Ігоря Плотницького.

Наголошується, що для контролю за "переходом" підприємств української юрисдикції під так зване управління в "ДНР" і "ЛНР" створені "спеціальні штаби".