Українські підприємства на Донбасі були захоплені за декілька днів – Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в інтерв'ю українським телеканалам.

«В одну мить були захоплені підприємства… Це було зроблено буквально за декілька днів. Сьогодні (15 березня – ред.) було оприлюднене рішення власників підприємств, шахт, металургійних комбінатів, доменних печей, коксохімів, готелів, стадіонів, що там примусово були змінені власники», - заявив Порошенко.

Читайте такожПорошенко озвучив умови зняття транспортної блокади окупованого Донбасу

Як повідомляв УНІАН, РНБО на засіданні сьогодні, 15 березня, ухвалила рішення про тимчасову заборону переміщення товарів через лінію розмежування у зоні АТО до повернення бойовиками під юрисдикцію України захоплених підприємств, вартість яких оцінюється в 2 млрд доларів.

Після засідання секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що на виконання рішення Ради нацбезпеки та оборони буде перекрито всі автомобільні та залізничні шляхи, які ведуть до лінії розмежування в зоні АТО.

Крім того, РНБО доручила МВС, Нацполіції, Національній гвардії та СБУ вжити додаткових заходів з посилення громадської безпеки та протидії диверсійним і терористичним проявам.