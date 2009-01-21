Домовленості Тимошенко та Путіна стабілізували ринок - експерт

Досягнуті газові домовленості між прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО та її російським колегою Володимиром ПУТІНИМ несуть в собі багато позитиву для України. Таку думку в коментарі УНАН висловив керівник соціологічної служби «Український барометр» Віктор НЕБОЖЕНКО.

За його словами, "позитив явно переважає негатив, незважаючи на те, що лунає багато критичних зауважень".

По-перше, говорить експерт, з’явилася публічність у газових відносинах між Україною та Росією. "Її внесли два прем’єра - ТИМОШЕНКО та ПУТІН". По-друге, з’явилася зрозуміла ціна на газ, яка задовольняє Україну. Вона закладається в госпрозрахунок для підприємств. "Врешті-решт, надто важливим є момент виключення посередників із газових відносин. Це, я вважаю, перш за все заслуга Юлії ТИМОШЕНКО", - сказав В.НЕБОЖЕНКО.

Той факт, що контракт підписаний на десять років – це перша спроба стабілізувати ситуацію, вважає експерт. "Думаю, те, про що домовилися ТИМОШЕНКО і ПУТІН, стабілізувало ринок. Проте проблема газу буде і надалі підніматися українськими політиками, але виключно в пропагандистському аспекті", - сказав В.НЕБОЖЕНКО.

На думку експерта, поки не відбудуться серйозні зміни в політичній структури України, «РосУкрЕнерго» не буде активно обговорюватися. "Якщо, звісно ж, «РосУкрЕнерго», маючи можливості свого потужного каналу «Інтер», не почне вести публічну війну зі своїми політичними противниками. Тоді конфлікт знову перейде в публічну площину», - сказав експерт.